俳優の趣里が、27日放送の土曜プレミアム『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』（後9：00）に初出演することが発表された。【写真】「お2人、姉妹みたい」「可愛い〜」ステージ衣装で笑顔！伊藤蘭＆趣里の親子ショット『世にも奇妙な物語』は、1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という形で年に2度放送。これまで各時代を代表するような作家や脚本家と豪華俳優を掛け合わせることによって、その名