女優でタレント、テレビ司会者としても活躍する黒柳徹子さんは、私が最も敬愛する大切な友人の一人です。知り合ってから50年以上たったでしょうか。ある日、仲良しだったヘアデザイナーの須賀勇介さんと一緒に、当時、私が住んでいた西麻布の家に遊びに来てくれました。それが徹子さんとの出会いです。あの日は初対面だというのにまるで親しい友と久しぶりに会ったように一晩中おしゃべりしたことを覚えています。人の縁は本当