■長嶋茂雄さんが応援した小説を映画化タレントの相葉雅紀が主演を務める映画『4アウト ─もう一度、プレイボール─』が、11月6日に公開することが決定した。身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」の実話を元にした物語で、野球を愛し続ける人間たちそれぞれの人生が描かれる。公開決定の発表に合わせ、相葉からのコメントが公開された。【写真】相葉雅紀がステージの上できらめく！嵐ラストコンサートの模様原作は、