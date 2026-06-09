永作博美が主演を務めるTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』が、6月9日放送の最終回を前にクランクアップを迎えた。約4か月にわたる撮影を終えた永作をはじめ、松山ケンイチ、ファーストサマーウイカらキャスト陣がそれぞれの場所でオールアップ。笑顔の中にも作品への愛着をにじませながら、撮影を振り返った。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！同作は、人生の転機を迎えた主人公・待山みなとが鮨アカデミーで新たな