【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比14銭円高ドル安の1ドル＝160円14〜24銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1529〜39ドル、184円66〜76銭。日本政府、日銀による円安是正に向けた為替介入への警戒感から円買いドル売りがやや優勢だった。ただ堅調な雇用統計などを背景に米利上げ観測もくすぶっており、値動きは限られた。