第75回全日本大学野球選手権記念大会が8日に開幕。初日は神宮球場と東京ドームで全7試合が行われました。全国27連盟の春季リーグ戦等を勝ち抜いた27の代表校が戦うこの大会。前回大会は東北福祉大が6大会ぶり4回目の優勝を達成しました。この日は僅差の戦いが多く発生。中部学院大と関西大は両校とも、初回に得た1点を守りきり、完封勝利としました。さらに天理大と北九州市立大も、序盤に先制を許すも、中盤のイニングで一気に3得