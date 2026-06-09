「北海道に移住して15年になります。雄大な自然と新鮮な食材に魅了されました」こう感慨深く語るのは、俳優の千堂あきほ（57）だ。千堂が、スキューバダイビングインストラクターの夫の地元である北海道札幌市へ本格的に拠点を移したのは’11年春。第２子の出産がキッカケだったという（以下、コメントは千堂）。「直前まで私の実家に近い兵庫県西宮市に住んでいたんですが、知人から北海道の産婦人科医を紹介されたんです。当初は