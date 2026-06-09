筆者の友人・M美は息子が1歳の時に離婚し、その後、息子が8歳の時にお付き合いしていた男性と再婚しました。良かれと思って決めた再婚でしたが、今となってはある理由で「やめておけばよかった」と後悔しているそうです。 再婚の理由 私が再婚を決意した理由は、息子に父親が必要だと思ったからです。お付き合いしていた男性もシングルマザーの私の状態を理解し、息子のことも可愛がってくれたため、思い切って決断し