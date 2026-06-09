創業100周年を迎えた練り製品メーカー、カネテツデリカフーズ（神戸市東灘区）が20日（土）、神戸ファッションプラザ（同）でギネス世界記録への挑戦イベントを開催する。同社の人気商品「ほぼカニ」3000パックを並べて巨大な「100」の文字を作り、「パッケージ入り食品で作った最大の数字」の世界記録認定を目指す。イベント告知ビジュアルイベントは午前10時30分からスタート。社員約30人が参加し、「ほぼカニ」の未開封パッ