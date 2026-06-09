ラジオ関西「三上公也の朝は恋人『つながるHYOGO、ひろがるSDGs』」では、毎月ゲストを迎え、SDGsにまつわる話題をピックアップ。5月は“SDGsの目標11”に掲げている「住み続けられるまちづくりを」がテーマ。詳しい話を兵庫県福祉部高齢政策課の柳下尚子さん、株式会社シニアスタイル（兵庫県尼崎市）の教育研修部・乘京恵奈さんに聞いた。（左から）柳下尚子さん、乘京恵奈さん☆☆☆☆介護はどのようなときに必要になるの