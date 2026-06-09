ニューヨーク・タイムズの調査で、ドナルド・トランプ大統領の親族とビジネス上のつながりを持つ予測市場のPolymarket、クリプト・ドットコム、Gemini Titanについて懸念を表明した商品先物取引委員会(CFTC)の職員たちが、同機関から追放されたことが明らかになりました。How Prediction Markets and Crypto Firms Steamrolled a Watchdog Agency - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2026/05/24/us/how-prediction-marke