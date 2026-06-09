広島大学学長の越智光夫さんが、10日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】90歳過ぎても水中ヨガでプカ～水着姿で水に浮かぶ黒柳徹子がスゴすぎる！ 学長就任前は整形外科医として多忙な日々を過ごしていた。長年野球やサッカーなどのトップアスリートの治療に携わるほか、国民病ともいわれる膝の痛みを治療するため膝軟骨の「再生医療」の技術を開発。そ