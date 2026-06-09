【ヨネックスレディスゴルフ】最終日【もっと読む】惜敗した吉沢柚月ちゃんで思い出した“涙の練習場”全米女子オープンと同週に開催された今大会には、佐久間朱莉（23）や河本結（27）、菅楓華（21）などポイントランキング上位者は軒並み欠場。トップ10の選手は2人しか出場しておらず、誰にも優勝のチャンスがあった。その試合をモノにしたのはプロ2年目の吉田鈴（22）。米ツアーを主戦場とする国内4勝の吉田優利（26）の妹