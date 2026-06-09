今日6月9日は、北海道は断続的に雨や雷雨で、朝にかけて太平洋側東部を中心に雷を伴った激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。本州は雲が広がり、朝まで所々で雨が降りそうです。沖縄と奄美は激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。北海道は断続的に雨や雷雨北海道付近を前線を伴った低気圧が通過し、北海道では雨が降ったりやんだりする見込みです。朝にかけて太平洋側東部を中心に雷を伴った激しい雨が降り、大雨とな