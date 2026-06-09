西武の勢いが止まらない。【もっと読む】西武ドラ1小島大河 12球団新人1号を放った「シャイで照れ屋」の素顔7日、延長12回にも及んだ中日との接戦は、長谷川のソロ弾、古賀悠斗（26）の2点タイムリーで勝利。リーグ首位をキープし、交流戦も8勝2敗1分の2位と好調だ。中でも活躍が目覚ましいのが捕手陣だ。昨季112試合に出場した正捕手の古賀は、もっか打率.342。この日、スタメンマスクで5打数2安打を放った柘植世那（29）も