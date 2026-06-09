11月にCDデビューから5周年を迎えるアイドルグループ「なにわ男子」。今年1月には初のドームライブを開催し、7月からは全国ツアーを控える。6月17日には5枚目のオリジナルアルバム「ND⁵」を発売予定。【こちらも読む】トンチキアイドル枠独占のM!LKが“ポスト嵐”に急浮上！ イケメンからインテリまで幅広くSTARTO社所属グループでは、嵐が去った後、Snow Manに次いで、若手主力グループとして名前が挙がるのがなにわ男