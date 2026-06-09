永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の最終回が9日に放送。みなと（永作）と大江戸（松山ケンイチ）の選択は“前向き”な未来に向かうのか。【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』最終回並んで話すみなと（永作博美）＆大江戸（松山ケンイチ）本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、