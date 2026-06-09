お笑いコンビ・なすなかにしの中西茂樹（４８）、ニッチェの江上敬子（４１）が、７月６日スタートのＢＳ―ＴＢＳ「アナタのお宝ハウマッチ〜夢を叶える買取バラエティー〜」（月曜・後１１時半）に出演することが８日、分かった。お宝や思い出の品をプロが査定し、思い出と金のどちらを取るかという葛藤をリアルに引き出す。初回放送で東京・高円寺の８９歳男性の元を訪れた中西は「実際にご自宅でさまざまなものを見せてもら