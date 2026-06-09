俳優の相葉雅紀（４３）が、映画「４アウト―もう一度、プレイボール―」（稲垣壮洋監督、１１月６日公開）に主演することが８日、分かった。身体障害者野球チームの監督を熱演する。作家・平山讓氏が２０２３年に出版した、東京で初めて創設された身体障害者野球チームの実話をもとにした小説「４アウト―ある障害者野球チームの挑戦」（中央公論新社）が原作。昨年８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんが絶賛し、生前に単行本の帯