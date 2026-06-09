女優の出口夏希（２４）、蒔田彩珠（２３）が、実写映画「ルックバック」（是枝裕和監督、９月１１日公開）でダブル主演を務めることが８日、分かった。２０２１年に「少年ジャンプ＋」で公開された藤本タツキ氏の漫画を実写映画化。漫画に情熱を注ぐ女子２人の青春物語だ。出口が４コマ漫画が得意な人気者・藤野、蒔田が藤野の４コマ漫画の大ファンで、引きこもりで絵を描くのが好きな京本を演じる。２人は是枝監督が手掛けた