女優の趣里が２７日放送のフジテレビ系「世にも奇妙な物語 ’２６夏の特別編」（午後９時）に初主演する。９日、同局から発表された。趣里は「どんな奇妙さがあるのだろうとワクワクしました」と出演が決まった喜びをにじませた。出演するストーリーのタイトルは「実家じまい」。演じる会社員の夏目沙耶（なつめ・さや）が、唯一の家族だった母の葬儀を終え、古い団地にある実家を片付けに来るところから物語が始まる。趣里