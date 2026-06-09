◆報知プレミアムボクシング▽後楽園ホールのヒーローたち第３４回金内豪ゴールデンルーキーと騒がれプロデビューしながらベルトには届かなかった。元日本スーパーフェザー級１位・金内豪（５１）は、誰もが認める逸材だった。スピード、パンチ力は群を抜き、将来のチャンピオンと多くの関係者が期待した。１９９３年５月、１８歳でプロ初戦を行い、わずか５年３か月、１２戦で引退。腰や拳のけがに悩まされたこともリタイ