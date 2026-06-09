攻撃の応酬が続いたイランとイスラエルは、双方への攻撃を停止すると発表しました。一方で、イスラエルはレバノン南部への攻撃は続ける方針で、事態が沈静化するかは不透明です。イランとイスラエルの攻撃の応酬が続く中、アメリカのトランプ大統領は8日、自身のSNSで、双方に対し攻撃を直ちに停止するよう求めました。トランプ大統領は、平和にむけての最終交渉が進行中だとして「愚かさが妨げになる」と不快感を示しました。こう