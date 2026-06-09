なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は6月9日、南アフリカ女子代表と対戦。国際Aマッチ扱いのトレーニングマッチに向けたスタメンはどんな顔ぶれになるのか。紐解きたい。【映像】話題！谷川萌々子の「弾丸ゴラッソ」契約満了で退任したニルス・ニールセン前監督から指揮権を引き継いだ狩野倫久新監督は、新コーチに内田篤人氏（元日本代表DF）、近賀ゆかり氏（元なでしこジャパンDF）、佐野智之氏（前ガンバ大阪アカデ