相葉雅紀（43）が、映画「4アウト−もう一度、プレイボール−」（稲垣壮洋監督、11月6日公開）で主演を務める。東京に初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」創設にまつわる実話をもとにした物語。原作となる平山讓氏の小説「4アウト−ある障害者野球チームの挑戦」（中央公論新社刊）は“もうひとつのWBC”と呼ばれる「世界身体障害者野球大会」第1回大会実行委員長を務め、昨年6月に亡くなった元巨人