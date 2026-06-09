BS−TBSの新番組「アナタのお宝ハウマッチ〜夢を叶える買取バラエティー〜」（月曜午後11時30分）が、7月6日から放送開始される。全12回予定。家に眠っているお宝や思い出の品をプロがガチ査定＆買い取りして、夢をかなえる手伝いをする番組。家に売りたいものがないか、お金が手に入ったらかなえたい夢がないかを街頭で聞き込み調査。持ち主は思い出の品を取るのか、それとも夢をかなえるためにお金を取るのか。なすなかにし中西