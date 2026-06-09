アメリカのIT大手アップルが、AI機能を大幅に刷新した音声アシスタント「Siri AI」を発表しました。アップルは8日に開幕した世界開発者会議で、グーグルの生成AI「Gemini」を基盤に大幅に刷新した「Siri AI」を発表しました。新しい「Siri AI」では端末のメッセージや地図など複数のアプリを横断的に認識し、利用者の指示に応じてさまざまなタスクを実行できます。また、カメラに搭載される「Siriモード」では、料理にレンズを向け