内閣府が８日発表した２０２６年１〜３月期の実質国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）改定値は、年率換算で前期比１・８％増と２四半期連続のプラス成長となった。ただ、４〜６月期は中東情勢の悪化の影響が表れるとみられており、７月まで続けば戦後最長となる景気拡大に暗雲が垂れ込める。（中西梓）プラス成長２６年１〜３月期のＧＤＰ改定値は、ＧＤＰの５割超を占める個人消費が０・３％増と堅調で、物価変動の影響を除いた