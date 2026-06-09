出口夏希（24）と蒔田彩珠（23）が、24年にアニメ映画化され興行収入（興収）20億4000万円を記録した藤本タツキ氏（33）の漫画を、是枝裕和監督（63）が実写映画化する「ルックバック」（9月11日公開）にダブル主演することが8日、分かった。出口が4コマ漫画が得意なクラスの人気者の藤野、同学年の藤野の4コマ漫画の大ファンで、ひきこもりでひたすら絵を描いていた京本を蒔田が演じる。2人は、是枝監督が総合演出を務めた23年のN