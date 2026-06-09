アメリカ南部テキサス州などでおよそ60年ぶりに家畜などに寄生するハエが確認されました。カナダ政府が輸入を制限すると発表するなど、牛肉価格への影響も懸念されています。アメリカ農務省は8日までにテキサス州の農場の子牛などから「ラセンウジバエ」の幼虫が4件検出されたと発表しました。テキサス州で確認されるのは、1966年以来だということです。「ラセンウジバエ」は、家畜などの傷口に産卵し、ふ化した幼虫が体内に入り込