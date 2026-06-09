海上自衛隊と韓国海軍が、捜索と救難の共同訓練を9年ぶりに実施し、8日に動画を公開しました。海上自衛隊によりますと、日韓共同の捜索・救難訓練は長崎県の五島列島の西の海域で行われました。この共同訓練は、2018年に韓国軍艦による自衛隊機へのレーダー照射問題が起きて以降、実施が見送られていたものです。今回の訓練は、船で火災が起き救助要請があったとの想定で行われ、海上自衛隊からは護衛艦と哨戒ヘリコプターが参加し