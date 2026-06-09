◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天ー巨人(9日、楽天モバイルパーク)今週のカードはいずれもパ・リーグの本拠地で開催。楽天は巨人を迎えうちます。2勝9敗と交流戦で苦戦し、12球団最下位につけている楽天は、荘司康誠投手が先発登板。交流戦では2度先発し、いずれもクオリティー・スタートとするも、打線の援護が及ばず勝利とはなりませんでした。チームは7日の阪神戦が雨天中止となり、8日に振替試合が設定されるも、この日も雨天中止