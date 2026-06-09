永作博美（55）主演のTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜午後10時）が9日、最終回を迎える。2日放送の9話でみなと（永作）はスーパーの新店舗で店長にならないかと打診され、将来の選択に悩んでいた。すしアカデミーで講師としてやりがいを見つけた大江戸（松山ケンイチ）は、再び自分の手でお客さんにすしを握りたい、店を持ちたいという率直な思いをみなとに吐露する。ついに卒業式を迎えるアカデミーのクラスメートたちは