上手にんでいる3匹の猫さんたち。その視線に気付いたトイプードルさんが…。あまりにもキレイな二度見が話題になっているのです。 まるでお手本のようなリアクションは記事執筆時点で177万回を超えて表示されており、5.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：キレイに並ぶ3匹の猫→遊びに来た犬をジーっと見つめて…視線に気付いた瞬間の『二度見』】 縦列して一点を見つめる3匹の猫→視線に