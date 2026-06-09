アップル（Apple）は、日本時間9日未明に開催された「WWDC26」の基調講演で、グーグル（Google）のGeminiシリーズで利用されている技術を、アップルの生成AI「Apple Intelligence」で活用していくとあらためて語った。 アップルとグーグルは1月、次世代Apple Foundationモデルの基盤として、グーグルのAIモデル「Gemini」の技術を活用していくと発表していた。 「WWDC26」では、「Apple Int