米Apple（アップル）は9日、開発者向けイベント「WWDC27」で、今秋に提供開始予定の「iPadOS 27」を発表した。 「iPad（第9世代）」、「iPad mini（第6世代）」、「iPad Air（第4世代）」、「11インチiPad Pro（第2世代）」、「12.9インチiPad Pro（第4世代）」以降のiPadで利用できる。 デザイン・パフォーマンス 「iPadOS 26」より採用された「Liquid Glass」が更新され、アイコンがより精細に表示される