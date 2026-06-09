キーワードを入力すれば答えが返ってくる。便利な時代になった一方で、私たちは「考える力」をどこかに置き忘れてはいないか。200年前の哲学者の批判が、今この時代にこそ響く。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。「自分が考えた」と錯覚しや