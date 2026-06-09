モデルでタレントの森泉（43）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。子育てについて語った。7歳の長女について、MCの黒柳徹子が「育児は人手だって思ってらっしゃるんですって？」と質問。森は「巻き込むタイプ、巻き込み型というか、手伝ってくれる方にはお願いするっていうので。周りのいろんな方に面倒見てもらうっていうのが、すごい恵まれてるなと思って」と子育てについて明かした。そして「