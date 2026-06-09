尿酸値が気になるから、ビールはプリン体ゼロのものを選ぶ。レバーや白子は控えている――そんな我慢をしている人に、少し意外な話をしたい。その努力が、実はあまり意味がないかもしれないからだ。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）「プリン体＝痛風の原因」は、正確ではないプリン