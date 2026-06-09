ちゃんとやっているのに、なぜか評価されない。そんな違和感を抱いたことはないだろうか。一生懸命に動いているし、言われたこともこなしている。それでも、「本当に仕事ができる人」との差が埋まらない。その原因は、「努力不足」ではないかもしれない。では、何が重要なのか。『会社から期待されている人の習慣115』の著者であり、815社・17万3000人の働き方を分析してきた越川慎司氏と、『仕事ができる人の頭のなか』の著者であ