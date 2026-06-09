お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武がレジェンド騎手との２ショットを公開した。木梨は９日までに自身のインスタグラムで「武豊、最年少&最年長Ｇ１勝利記録！きのう安田成美記念でおめでとうー！！急なカンパイパーティーで集合！！」と記し、武豊騎手との自撮り２ショットをアップ。７日の第７６回安田記念で５７歳２か月２４日の史上最年長Ｇ１制覇を達成した武を祝福した。また、２枚目では妻で女優の安田成美との