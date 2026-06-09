米大リーグは８日（日本時間９日）、１日から７日までの週間ＭＶＰを発表した。ア・リーグは３冠へ突き進むアストロズのＹ・アルバレス外野手で通算５度目。期間中に打率４割７分７厘、２本塁打、９打点をマーク。今季２２本塁打と４８打点はリーグトップで、打率３割１分６厘は同２位につけている。ナ・リーグはカブスの「ＰＣＡ」ことＰ・クローアームストロング外野手で初選出。打率４割４分、４本塁打、２盗塁だった。