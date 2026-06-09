歌舞伎俳優中村芝翫（60）が8日、都内で舞台「リア王」（9月6〜22日、東京・新橋演舞場）の制作発表会見を行い「芝翫を襲名して10年目の節目に待望の『リア王』、本当にありがたく思っています」と話した。リア王と3人の娘たちの物語。芝翫は、長男中村橋之助と能條愛未が結婚したばかりとあって「待望の娘ができました。娘には甘えられる…そういうことなのかなと思います」と作品に重ねた。ほか、松下由樹、朝月希和、井上小百合