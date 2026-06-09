スポルティーバのYouTubeチャンネルで連載中の「林陵平のフットボールゼミ」に、元日本代表の岩政大樹さんをゲストに迎え、ワールドカップグループステージ第２戦のチュニジア戦を徹底分析した。 【チュニジアの核はエリス・スキリ】チュニジアの基本システムは4-3-3もしくは4-2-3-1で、守備時は4-4-2でミドルブロックを敷くチーム。最も注目すべきはアンカーを務めるエリス・スキリの存在だ。「ボール保持の局面では、スキ