aespaのカリナが、圧倒的なスタイルでファンを魅了した。カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】カリナ、ピチピチミニ丈で“美太もも”全開公開された写真には、ホワイトで統一されたステージ衣装をまとったカリナの姿が収められている。ミニ丈のボトムスを完璧に着こなし、スラリとした美脚で視線をさらった。投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「美しすぎる」「足なっが」「見惚れ