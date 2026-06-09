3人組ムード歌謡コーラスグループ・純烈が8日、『純烈・白川裕二郎卒業＆新メンバーオーディション記者会見』を行い、リードボーカルの白川裕二郎さん（49）が2027年3月末をもってグループを卒業することを発表。リーダーの酒井一圭さん（50）が、白川さんのファンへメッセージを送るとともに、ファン減少の覚悟について語りました。会見では、白川さんが2027年3月末をもってグループを卒業することとともに、純烈の新メンバーをオ