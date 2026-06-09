8日午後、愛知県名古屋市の商業施設内のゲームセンターで、23人がせき込むなどの症状を訴えました。このうち8人が病院へ搬送されました。◇記者（8日午後6時すぎ）「名古屋市西区の商業施設です。多くの消防車・救急車が集まっています。ストレッチャーが次々と店内へ入っていきます」名古屋市にある商業施設が騒然としました。通報からおよそ1時間後に撮影された様子では、警察や従業員らとみられる姿があるのがわかります