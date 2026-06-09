【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表が8日、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに到着した。同日、ナッシュビルで初練習を実施。日本は7日までメキシコのモンテレイで暑さ対策を含めた事前合宿を行った。ナッシュビルで最終調整を実施する。14日（日本時間15日）に行われる1次リーグF組初戦のオランダ戦の開催地、米テキサス州ダラスには12日（同13日