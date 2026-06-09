◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハムーDeNA(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)今週のカードはいずれもパ・リーグの本拠地で開催。日本ハムはDeNAを迎えうちます。現時点で交流戦を8勝3敗としている日本ハムは、エース・伊藤大海投手が先発登板。交流戦では2度先発し、1勝1敗としています。5月26日にはセ・リーグ首位の阪神を相手に9回無失点の好投。しかし直近登板となった広島戦では初回から3失点を喫し、5回103球を投げ、被安打6、