会場には800万円台の「最上級グレード」が登場スバルは2026年6月6日、米国で生産する3列シートSUV「アセント／エヴォルティス」について、2026年後半をめどに国内導入を検討すると発表しました。これに先立ち、2026年6月5日から7日まで富士スピードウェイ（静岡県小山町）で開催されたレースイベント「スーパー耐久富士24時間レース」の会場で新型アセントの実車が先行公開され、早くも来場者の注目を集めています。【画像ギャ